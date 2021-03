“Je wilt nog les geven? Even serieus blijven, hé”: rechter maakt zich boos op leerkracht die betrapt werd met kinderporno

De leerkracht hield lang vol dat hij geen idee had hoe de beelden op zijn laptop terecht waren gekomen. Hij verklaarde dat het waarschijnlijk een computervirus moet geweest zijn. De rechter maakte zich meermaals boos op de man: “Mijnheer alstublieft, u spreekt steeds over ‘mogelijk’ en ‘misschien’, maar daarmee neemt u afstand van uw verantwoordelijkheid. Zeg mij gewoon wat u heeft gedaan.”

Minderwaardigheidsgevoel

De leerkracht gaf uiteindelijk toe dat hij inderdaad over verschillende beelden beschikte die hij op internet had gevonden en deelde met een ‘collega’ via Skype. Hij schreef zijn gedrag toe aan een depressie en een minderwaardigheidsgevoel, dat vastgesteld werd door een psycholoog. Ook gaf hij aan dat hij aan de betere hand is en zich op professioneel vlak wil blijven inzetten. De rechter reageerde sceptisch: “Ik ben thuis in de gedragswetenschappen, mijnheer. Je vindt misschien een psychiater die je om de tuin kunt leiden, maar met mij zal dat niet lukken. Denk je nu echt dat ik je met dit dossier nog les zal laten geven? Even serieus blijven, hé.”