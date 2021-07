“Je gaat je toch vrouwelijk genoeg kleden?”: transvrouw Jenna (31) klapt uit de biecht na moeilijke sollicitatie

Gent Binnenkij­ken in de nieuwe herenkle­ren­win­kel aan de Vrijdag­markt: “In september volgt nog een feestelij­ke opening”

1 juli Vlak aan de Vrijdagmarkt is een nieuwe herenklerenwinkel geopend, al is nieuw niet het ideale woord. Lost in Pablos bestond namelijk al, maar dan op een ander adres. Omdat de uitbater op zoek was naar een groter pand, is ze naar de Vrijdagmarkt verhuisd.