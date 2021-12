“Je bent enthousiast maar met rolstoel kan je niet binnen”: Lieze (22) vindt maar geen stageplaats bij marketingbureau

GENT Vrachtwa­gens en bussen Stad Gent krijgen dodehoek-camera’s: “Kunnen zo veel tragedies vermijden”

Elk jaar gebeuren er in Gent zowat 50 ongevallen waar de dode hoek een bepalende factor in speelt. 25 daarvan hebben zware gevolgen. Stad Gent laat daarom het eigen bus- en vrachtwagenpark uitrusten met camera’s en is daarmee een voorloper in de grootsteden.

15 december