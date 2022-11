Jan Palfijn moet halve afdeling psychische geriatrie sluiten door personeelstekort: “Nochtans enig in zijn soort in ruime regio”

GentIn het ziekenhuis AZ Jan Palfijn is vandaag de helft van de afdeling ‘psychische geriatrie’ gesloten. Nochtans is het de enige afdeling in die soort in de ruime regio rond Gent, én is er een wachtlijst. “Maar we komen eenvoudigweg handen tekort om die — en soms andere — afdelingen te bemannen”, klinkt het. In andere ziekenhuizen klinkt hetzelfde verhaal, in het UZ Gent staan zelfs 125 vacatures voor verpleegkundigen open.

De Gentse — en ook de andere — ziekenhuizen smeken om personeel, en om maatregelen om ervoor te zorgen dat dat personeel er ook echt komt. Dat werd maandag in het Jan Palfijnziekenhuis diets gemaakt aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Hij kwam in dat ziekenhuis zijn griepvaccin halen, en kreeg er meteen een rondleiding op de afdeling ‘psychische geriatrie’. “Hier is onze leefruimte, waar we zoveel mogelijk samen doen. En in deze gang ziet u al onze lege kamers.”

Beste zorgen

“12 van de 24 bedden op deze afdeling zijn leeg", zo bevestigt woordvoerder Josse Abrahams. “En het is niet omdat we er geen patiënten voor vinden. Deze afdeling voor senioren met psychische problemen is uniek in de ruime regio rond Gent, en de vraag is groot. Er is zelfs een wachtlijst. Maar door personeelstekort kunnen we niet anders dan de helft van deze afdeling sluiten. We kiezen ervoor om de mensen die er zijn met de beste zorgen te omringen, en dus kunnen er voorlopig niet meer dan 12 patiënten worden opgevangen. Het is overigens in het hele ziekenhuis een probleem. Het is vaak schuiven met mensen om alles te kunnen bolwerken, en daardoor gebeurt het af en toe dat we afdelingen deels moeten sluiten. Wij hebben permanent 30 tot zelfs 40 vacatures voor verpleegkundigen openstaan. Dat is veel, op een totale bezetting van 1.200 personeelsleden, dokters inbegrepen.”

Volledig scherm Minister Vandenbroucke aanhoorde de klachten van de verpleegkundigen © Photo News

In het UZ Gent klinkt hetzelfde verhaal. “Momenteel hebben wij liefst 125 vacatures voor verpleegkundigen”, zegt woordvoerder Karlien Wouters. “We redden het nog nét, om alle afdelingen open te houden, maar we zitten echt wel op de limiet nu. Als er een griep- of coronagolf aankomt, zitten we in de problemen.” In het AZ Sint-Lucas werden wel al afdelingen deels en tijdelijk gesloten door personeelstekort, en ook in het AZ Maria Middelares staan er permanent vacatures voor verpleegkundigen open.

Maatregelen

“Tijdens de coronaperiode is er veel personeel uitgestroomd, omdat de job te zwaar werd, fysiek, mentaal, of allebei", klinkt het in alle ziekenhuizen. “Er komen uiteraard wel verpleegkundigen bij, maar nooit genoeg. En het rare is, de mensen die bij ons werken, die werken hier echt graag. Het ligt dus niet aan de sfeer in de ziekenhuizen. Er moeten dus dringend maatregelen komen om meer mensen warm te maken voor de job, want op deze manier is de situatie onhoudbaar.” Vandenbroucke beloofde de kwestie mee te nemen naar de onderhandelingstafel van de regering.

