Jaloerse man steelt van voormalig lief van zijn ex-partner

De feiten gebeurden vorig jaar. De verdachte was toen nog samen met zijn ex-vriendin. Initieel was ze ook in het vizier van het onderzoek, maar ondertussen werd ze geïnterneerd. “Hij beweert dat hij de portefeuille vond in een tankstation in Wachtebeke”, aldus de openbare aanklager. “Zeer toevallig allemaal. De fiets van dezelfde man - de ex- van zijn toenmalig lief - had hij ook in zijn bezit. Die had hij zogezegd ‘geleend’ en niet teruggebracht.”