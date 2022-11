Jaione (64) wordt voorlopig niet uitgeleverd aan Spanje voor aanslag op politiemannen: “Vier jaar voorhechtenis is strijdig met de rechten van de mens”

GentMaria Natividad Jauregui Espina, door haar vrienden ‘Jaione’ genoemd, wordt voorlopig niet overgeleverd voor een aanslag op drie politiemannen in 1981. Dat besliste de raadkamer woensdagochtend. De kokkin werd in 2020 al overgeleverd aan Spanje omdat ze ook nog verdacht wordt van de moord op een Spaanse legerkolonel in 1981 bij een ETA-aanslag.

Jauregui Espina werd in oktober 2013 in Gent opgepakt op basis van een Europees aanhoudingsbevel (EAB) dat Spanje in 2004 tegen haar had uitgeschreven. De vrouw verbleef sinds 2003 in ons land. Ze woonde in Gent en werkte er als kokkin. Het Spaanse gerecht wou haar onder meer vervolgen voor de moord op luitenant-kolonel Ramón Romeo, die in 1981 in Bilbao gedood werd door een commando dat deel zou uitgemaakt hebben van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Jauregui Espina zou volgens de Spaanse autoriteiten minstens vanaf 1978 lid geweest zijn van de ETA en behoord hebben tot het ‘Vizcaya-commando’, dat verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van Ramón Romeo.

Uitleveringsverzoek onuitvoerbaar

Het Hof van Cassatie besliste in 2013 al dat de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) geen fouten had gemaakt toen het oordeelde dat het Spaanse uitleveringsverzoek niet uitvoerbaar was, omdat het gevaar bestond dat de vrouw in Spanje het slachtoffer zou worden van mensenrechtenschendingen en mogelijk zou gefolterd worden. Na dat arrest kwam de vrouw eind 2013 opnieuw vrij. De Gentse KI besliste op 5 november 2020 echter dat Jauregui Espina wel aan Spanje kon worden uitgeleverd. Ze ging in beroep, maar het Hof van Cassatie wees het cassatieberoep af. De vrouw zit sinds eind november 2020 in de cel in Spanje.

Het Spaanse gerecht vroeg in een nieuw EAB de uitbreiding van de overlevering van de vrouw voor een aanslag op drie politiemannen in Bilbao op 9 april 1981. Dat was niet naar de zin van een actiegroep. Jauregui Espina zit al twee jaar in voorhechtenis in Spanje en die periode werd onlangs verlengd tot het maximum van vier jaar, tot eind 2024. Als de uitbreiding van het EAB toegestaan werd, dan kon een nieuwe periode van vier jaar gestart worden, tot eind 2026. “De Gentse raadkamer heeft dat vandaag afgewezen, want een dergelijke lange voorhechtenis is strijdig met de rechten van de mens”, zegt haar advocaat Paul Bekaert. “Er is ook een fout in het nieuwe aanhoudingsbevel, oordeelt de raadkamer. Het is al het vijfde EAB vanuit Spanje, en ze hebben gewacht tot ze in Madrid in de cel zat om de aanklacht uit te breiden.” Het openbaar ministerie kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer. Dat zou opnieuw tot een procedureslag leiden met eventueel een procedure voor het Hof van Cassatie.

