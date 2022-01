Jaarovergang in Gent op straat gevierd, Sint-Baafsplein even strijdtoneel met bommetjes

Het overgrote deel van de horeca bleef dicht op oudjaar. In de hotels was het wel druk. “Bij ons is alles volzet”, zei bijvoorbeeld Paul Suy van het nagelnieuwe Yalo-hotel. “Het zit hier nog vol Nederlanders, die vooral roomservice willen. En er zijn ook heel wat Gentenaars hier komen eten vanavond.” Net als de rest van de horeca moest ook het hotel om 23 uur het feest afsluiten, en dus werd er ruim op voorhand afgeteld naar het nieuwe jaar. “Nog snel even feesten, en dan verhuizen we naar iemand thuis, wij wonen gelukkig in Gent", klonk het bij een uitgelaten groep feestvierders.

Volledig scherm Vieren aan de Graslei © VDS

Vanaf 23 uur werd het dan ook echt druk op straat. De politie moest op de Korenmarkt wel de Vijf voor Twaalf wijzen op het sluitingsuur. Heel wat volk trok naar de Gras- en Korenlei, het was warm genoeg om daar gezellig te kunnen zitten en wachten op de échte jaarwisseling. Op de Vlasmarkt en de vrijdagmarkt was het al snel stil. Vreemd genoeg verzamelden heel wat jongeren op het Sint-Baafsplein. Daar werd volop met bommetjes gegooid. Al snel werden ook vuurpijlen en zwaarder materiaal afgestoken. De politie kwam ter plaatse, tot groot jolijt van de joelende bende jongeren. Er werden ook bommetjes naar de combi’s gegooid. Daarop werd versterking opgeroepen. Eens de politie massaal aanwezig was, kalmeerde de situatie snel. Al bleef het ook lang na middernacht knallen.

Vuurwerk

Aan de Graslei werd een heus vuurwerk afgestoken, werden flessen ontkurkt en werd zelfs de polonaise gedanst op straat. “We zijn eerst ergens gaan eten, nu vieren we hier", aldus een vriendengroep. Kelly, Maïte, Nicole en Patrick hadden een extra reden om te vieren, want voor het eerst in twee jaar waren Isa en Ashley erbij. Zij wonen in Florida, en konden omwille van corona lange tijd niet reizen.

Ook aan de Graslei stond de politie paraat, maar daar bleef het rustig. Er werd gevierd en gedronken, gezongen en gedanst, maar daar bleef het ook bij. Op andere plaatsen in de stad vierden buren het nieuwe jaar samen op straat, zoals bijvoorbeeld in de Blekerijstraat. Wat de rest van de nacht nog brengt, valt af te wachten.

Volledig scherm Het Sint-Baafsplein werd even strijdtoneel © VDS

Volledig scherm De politie kwam massaal ter plaatse op het Sint-Baafsplein © VDS

Volledig scherm De politie moest de Vijf voor Twaalf op de Korenmarkt wijzen op het sluitingsuur © VDS

Volledig scherm Buren in de Blekerijstraat hebben 'corona' officieel verbrand bij het inzetten van het nieuwe jaar © VDS