Jaarlijks achttien meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij UGent, maar rector belooft beterschap: “We moeten de moed hebben om dit soort toestanden aan te pakken”

Gent Steven (39) mag geen honing meer verkopen van thuis uit omdat het in beschermd gebied ligt: “Wat is er ecologi­scher dan bijen kweken?”

Het huis van Steven Dobbelare (39) ligt net in een ‘gebied met ecologisch belang’. Wat betekent dat hij wel bijen mag houden, maar geen honing meer mag verkopen van thuis. Heel absurd, vindt hij zelf. Want wat is er ecologischer dan bijen kweken? Dan buren die hun honing bij een lokale kweker halen in plaats van in de supermarkt?

2 februari