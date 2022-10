Jaar na tragisch ongeluk in Gent rolt De Lijn eerste experiment uit met ‘tramspoorvulling’: is dit dé oplossing? Onze journalist test het uit

Wondelgem / Ledeberg Politie is ‘postnummer-van­daal’ in Wondelgem op het spoor, maar graffiti duikt nu ook op in Ledeberg

De voorbije maanden hebben één of meerdere onverlaten half Wondelgem besmeurd met lelijke ‘tags’, graffiti-krabbels die ‘W32' voorstellen. De politie is de dader(s) op het spoor, maar nu lijkt er in Ledeberg een copycat aan het werk.

5 oktober