J. (19) getuigt hoe veroordeelde Overpoortverkrachter te werk ging: “Ik was te moe en te versuft om te reageren”

Merelbeke Kenneth (52) sloeg over de kop in spectacu­lair ongeval: “Het zullen zware en pijnlijke weken worden”

6 december Op de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke vond vrijdagnamiddag een spectaculair ongeval plaats. Een Fiat Panda botste met een Mercedes, nadat die laatste uit de parking van de Hilti Store kwam. De Fiat Panda ging over de kop en kwam daarbij nog in aanraking met een derde voertuig. Het slachtoffer is momenteel terug thuis, maar heeft wel een gebarsten nekwervel.