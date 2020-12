J. (19) getuigt hoe Overpoortverkrachter te werk ging: “Ik was te versuft om hem van mij af te duwen”

Gent Gentse winkel verkoopt eerste Belgische cannabis­kaars: “Door de kaars te laten branden, wordt je gemoed op een positieve manier beïnvloed”

4 december In de Nederkouter in Gent kan je al langer verzorgingsproducten van Ganō kopen die gemaakt worden van cannabisplanten. In het gamma vind je ook cannabiskaarsen, de eerste van Belgische bodem. High zal je er niet van worden, het bestanddeel dat voor een roes zorgt werd eruit gehaald, maar ontspannen, slaperig of opgebeurd word je er wel van.