IVG-School opent nieuwe campus op Blandijnberg: “Tijdens alle vakken wordt ingezet op vrijheid van meningsuiting”

Betcenter sluit vier kantoren in Gent, 15 personeels­le­den verliezen hun job: “Logisch gevolg van kansspel­wet”

Betcenter, een van de grootste verstrekkers van sportweddenschappen in ons land, sluit vier kantoren in Gent. Het bedrijf slaagde er niet in om een overeenkomst te sluiten met het stadsbestuur over de vernieuwing van een vergunning en moet 15 personeelsleden ontslaan. “Gokkantoren in de buurt van scholen en ziekenhuizen zijn bij wet verboden", meldt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).