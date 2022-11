Ivan De Witte na ‘hooliganisme’ tegen Club Brugge: “Wil gesprek met harde kern, maar ook overleg met minister, Pro League en andere clubs”

GENT Gentse techscène bloeit, maar nieuwe wetgeving voor auteurs­rech­ten doet wenkbrau­wen fronsen

De Gentse techsector houdt de adem in over de hervorming van de auteursrechten. Die is nu fiscaal voordelig, maar niet enkel schrijvers krijgen auteursrechten. ook softwareprogrammeurs en advocaten kunnen auteursrecht claimen. Een hervorming zou voor veel bedrijven een serieuze slok op de borrel schelen. Werkgeversorganisatie VOKA is niet te spreken over het voorstel.

10 november