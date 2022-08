Ivago sloopt filterinstallatie met schouw, omdat die te veel energie verslindt

GENT ‘Lord of the Ring­s’-ac­teur te gast op Gentse fantasy­beurs

‘The Lord of The Rings’-fans van het eerste uur omcirkelen best de datum voor fantasybeurs FACTS in hun agenda. In de herfst ontvangt Flanders Expo namelijk Billy Boyd, die hobbit Pippin Took vertolkte in de filmtrilogie uit 2001.

16:05