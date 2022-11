Italiaans familierestaurant blaast 10 kaarsjes uit: “Dit is de beste keuken van Gent”

GentViva la Puglia, het Italiaans restaurant in de Sint-Lievenspoortstraat in Gent, blaast deze maand tien kaarsjes uit. Van bij de start staan papa Sergio en mama Vittoria in de keuken om voor heerlijke Italiaanse klassiekers te zorgen, terwijl hun kinderen Rosa, Domenico en Donatella de zaal voor zich nemen.

Sergio Leario (nu 67) was amper zestien jaar toen hij in de Gentse horeca begon te werken. Hij was pas verhuisd van Bisceglie – een stadje in de Italiaanse regio Puglia – naar Gent, zonder zijn ouders, zussen, broer of vrienden. Drie decennia lang kookte hij in verschillende Italiaanse restaurants, tot hij zijn eigen zaak oprichtte tien jaar geleden. Samen met zijn vrouw Vittoria Venturia (nu 61), zijn dochter Rosa (nu 38) en zijn zoon Domenico (nu 33).

“Mijn ouders stonden van in het begin in de keuken, terwijl mijn zus en ik de zaal bemanden”, vertelt Domenico. Tien jaar later, staan zijn vriendin Marika Lampedecchia (27) en zijn jongere zus Donatella (25) daar ook. De kaart is dezelfde gebleven: je kan hier nog altijd terecht voor authentieke Italiaanse gerechten – pasta, pizza, vlees, vis, een goed glas wijn en ander lekkers voor een eerlijke prijs.

“Al tien jaar doen we ons best om dat typisch Zuiderse gevoel naar Gent te brengen”, vertelt Domenico. “Nu kijken we volop uit naar de komende tien jaar... en de rest. Want als mijn ouders met pensioen gaan, zullen wij, de kinderen, de zaak ongetwijfeld verder zetten.” Tot grote tevredenheid van de klanten. “Dit is de beste keuken van Gent”, zegt een trouwe klant terloops. “Voor mijn werk moet ik drie keer in de week in Gent zijn en ik kom altijd naar hier om te lunchen. Zo lekker is het.”

Viva La Puglia, Sint-Lievenspoortstraat 224, 9000 Gent. Open van maandag tot en met zondag van 12 tot 14 en van 18 tot 22 uur.

