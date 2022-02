Is viervoudig moordenaar Osman Calli vrijgelaten in Turkije? Belgische justitie ontkent geruchten

Gent/AalstOsman Calli, de Turkse Gentenaar die in 2008 tot levenslang werd veroordeeld nadat hij in één ‘nacht van de waanzin’ maar liefst vier vrouwen doodde, zit wel degelijk nog steeds in de cel. Dat stelt de FOD Justitie. Calli zit sinds 2013 wel in Turkije verder zijn straf uit. “Verscheidene bronnen zijn nochtans formeel: na een ‘algemeen pardon’ door de Turkse president zou Calli op vrije voeten zijn”, stelt Kamerlid Christoph D’Haese, toenmalig advocaat van een slachtoffer dat de feiten overleefde.

In de nacht van 11 op 12 november 2004 bracht Osman Calli (63) vier vrouwen om het leven. De slachtoffers waren zijn toenmalige echtgenote, zijn zwangere zus, zijn ex-vrouw en haar schoonmoeder. Twee mannen ontsnapten ternauwernood aan de dood. Meteen na de feiten gaf Calli zichzelf aan bij de Gentse politie. “Ik moet de eer van de familie redden", klonk het toen bij de moordenaar. Vier jaar later werd hij veroordeeld tot levenslang.

Gratie?

Op 28 juni 2013, vijf jaar na zijn veroordeling door het hof van assisen in Gent, werd Calli overgebracht naar Turkije waar hij zijn straf verder zou uitzitten. In het Belgische rijksregister is hij sinds januari 2014 uitgeschreven. Sindsdien doen er heel wat geruchten de ronde. Zo zou hij na zes maanden alweer vrijgelaten zijn in Turkije, bij andere bronnen klinkt het dat hij gratie zou hebben gekregen van de Turkse president omdat hij zijn legerdienst gedaan zou hebben en nu dus weer op vrije voeten zou zijn. Er wordt zelfs gezegd dat hij weer in België zou wonen.

Die geruchten kwamen ook Kamerlid Christoph D’Haese (N-VA) ter ore. Hij was in 2008 nog advocaat van de neergeschoten Henri De Cooman, een van de twee slachtoffers die het overleefden. “Onbegrijpelijk en schandelijk dat hij nu al vrij zou rondlopen en niet meer in een (Belgische) strafinrichting zou vertoeven. De levenslange straf voor een viervoudige moord was uiteraard volstrekt terecht. Verscheidene bronnen zijn evenwel formeel: in het kader van een ‘algemeen pardon’ door de Turkse president zou Calli intussen op vrije voeten zijn. Een veroordeelde viervoudige moordenaar die in zijn thuisland vrij en vrolijk rondloopt: dat is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar.” In het parlement zal Christoph D’Haese justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan de tand voelen over deze zaak.

Volledig scherm Kamerlid Christoph D’Haese (links) was destijds advocaat van de neergeschoten Henri De Cooman, een van de overlevende slachtoffers van Osman Calli. Hij zal justitieminister Vincent Van Quickenborne aan de tand voelen over deze zaak. © BELGA

Instemming van beide landen

De geruchten waren ook tot bij het parket van Oost-Vlaanderen gewaaid, maar daar kon de informatie over een mogelijke vrijlating niet bevestigd worden. Bij de FOD Justitie wordt de vrijlating van Calli evenwel ontkend. “In 2013 werd Calli inderdaad naar Turkije overgebracht. Volgens het Belgisch recht kan een overbrenging van een veroordeeld persoon en een overdracht van de strafuitvoering naar het buitenland enkel plaatsvinden op voorwaarde dat er een bilaterale of multilaterale overeenkomst tussen België en het land in kwestie bestaat. In het geval van Turkije is die samenwerking in strafzaken gebaseerd op het Verdrag van de Raad van Europa rond de Overbrenging van gevonniste personen. De instemming van beide landen blijft evenwel vereist voor elke overbrenging. Als beide landen de overbrenging aanvaarden, wordt de strafmaat omgezet naar het recht van het land van bestemming.”

Nog voor de definitieve instemming deelt Turkije tijdens de overbrengingsprocedure mee hoe de strafuitvoering er in het land zal uitzien. “Dat betekent dat wordt meegedeeld of de straf wordt omgezet en wanneer de datum van mogelijke (vervroegde) invrijheidstelling valt. In dit dossier is de Belgische overheid niet formeel geïnformeerd van een eventuele vrijlating.” Na de overbrenging heeft België geen invloed meer op de strafuitvoeringsprocedure in Turkije, want die is immers overgedragen. “Verder beschikt Justitie momenteel niet over indicaties dat Calli intussen opnieuw in België zou zijn.”

