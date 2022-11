Is stad Gent plots 17,5 miljoen euro armer? Verkoop OCMW-grond aan Fernand Huts is onwettig

GENTDe verkoop van landbouwgrond van de stad Gent aan ondernemer Fernand Huts is onwettig. Dat besliste het hof van beroep dinsdag. Mogelijk ziet de stad 17,5 miljoen euro aan haar neus voorbijgaan. Huts kocht in 2016 zo’n tachtig percelen in Zeeuws-Vlaanderen over van het Gentse OCMW, maar die verkoop was discriminerend en de prijs te laag. Een overwinning voor het Belgisch landbouwerskoppel dat de kat de bel aanbond.

Landbouwgrond van de stad Gent in Zeeuws-Vlaanderen? Het klinkt gek, maar is niet zo uitzonderlijk: het Gentse OCMW heeft op dit moment meer dan 500 hectare landbouwgrond in zijn bezit. Na de Franse Revolutie moesten verschillende kloosters hun grond en gebouwen afstaan aan de staat. De bezittingen kwamen in handen van de armenhuizen, vandaag de dag dus de OCMW’s.

Om inkomsten binnen te halen, verkocht het Gentse OCMW in 2016 450 hectare landbouwgrond aan havenbaron Fernand Huts. Alle percelen, 79 in totaal, gingen in één keer onder de hamer. Wie geen twintig miljoen op z’n bankrekening had, kwam dus niet in aanmerking. Dan is er ook nog de prijs: 17,5 miljoen euro. Een hoog bedrag, maar een ‘koopje’ voor zoveel landbouwgrond.

Protest van Belgisch koppel

Een geïnteresseerd koppel uit Lokeren - op twintig kilometer van de bewuste percelen in Nederland - vond de hele situatie discriminerend en diende klacht in. “Het stuk grond was 20 miljoen euro waard volgens het taxatieverslag, en in 2016 was dat al 22,5 miljoen”, aldus hun advocaat Nic Reynaert. “Dat is een reële staatssteun van 5 miljoen euro bij een verkoop voor 17,5 miljoen euro.”

Volledig scherm Bioboeren Pieter Van Poucke en Annelies Marchand. © Wouter Spillebeen

De zaak kwam voor de rechtbank in Gent, maar die wees de vraag tot nietigverklaring van de verkoop af. Het hof van beroep besliste daar dinsdag anders over. “We hebben heel hard getwijfeld om beroep aan te tekenen”, reageert Annelies Marchand, de vrouw die samen met haar partner de kat de bel aanbond. “We hebben het arrest net gelezen en zijn sprakeloos. We zijn blij dat het hof onze redenering volgt: dat een verkoop van publieke landbouwgrond niet op zo’n manier kan gebeuren.”

Marchand hoopt dan ook dat de beslissing van het hof een precedent is. Zo wil ze een debat en meer strategie bij de verkoop van publieke grond. “Ik begrijp dat er geld nodig is voor rusthuizen en sociale woningen, maar besturen moeten beter nadenken over wat ze aan wie verkopen en hoe dat gebeurt. Niet alleen aan investeerders, maar ook aan boeren. Zeker van een stad als Gent die zich profileert als klimaatstad, verwacht ik meer.

Streep door de rekening voor stad Gent?

Het hof van beroep sprak het arrest dinsdag uit, vanaf woensdag kunnen alle partijen die beslissing inkijken. Rijst de vraag wat dat betekent voor de bankrekening van de stad Gent. Het hof ging enkel over de verkoop van de percelen aan Huts, maar stippelt niet uit wat de stad nu exact moet doen. Dat is voorlopig nog onduidelijk. “Het stadsbestuur en het OCMW Gent wensen eerst volledig kennis te nemen van de inhoud van het arrest en de overwegingen van het hof van beroep om te kunnen reageren en zich te beraden over een eventuele verdere aanpak”, is de eerste reactie van het kabinet van bevoegd schepen Rudy Coddens (Vooruit).

