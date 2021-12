Is rusthuis verantwoordelijk voor moord met balpen op Anna (99)? Maandag buigt raadkamer zich over aanval van verwarde bewoner op vrouw

Gent Nieuwe pop-up in Nederkou­ter met plastic­vrije shampoos, douchegels en scheer­schuim: “Niet alleen ecologisch maar ook gezond voor je lichaam”

In de Nederkouter is pas een nieuwe pop-up geopend: Wondr. Een maand lang kan je hier shampoo voor je haar, lichaam en gezicht inslaan, allemaal in de vorm van een bar. Dat betekent minder plastic in de badkamer. Tegelijk zijn de producten van Wondr ook goed voor je lichaam doordat ze geen sulfaten, parabenen of siliconen bevatten.

