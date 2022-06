Is het de schuld van woonzorgcentrum Domino dat Anna Berteyn werd neergestoken door medebewoner? “Mocht ze dat ‘belletje’ nog gehad hebben, had ze het misschien overleefd”

Gent Charlene opent eerste veganisti­sche bakkerij in Gent, en de koeken zien er heel apart uit: “We hebben ze heruitge­von­den”

Hier en daar kon je al koffiekoeken zonder eieren en boter krijgen in Gent, maar een bakkerij waar het volledige aanbod plantaardig is, dat was er nog niet. Al is dat niet het enige wat de nieuwe bakkerij/koffiebar van Charlene De Buysere (33) zo bijzonder maakt. Samen met patissier Norman Willain (28) ontwikkelde ze koeken die er anders uitzien dan normaal.

11:49