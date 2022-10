Is dit de oplossing voor rondslingerende fietsen in Gent? ‘Fiets naar de zak, flikker ‘m in dit vak’

Fietsen die niet mooi in een stalling staan, maar achtergelaten worden op voetpaden, in parkjes of eender waar. Het is een doorn in het oog voor veel Gentenaars. Te veel oude, versleten fietsen slingeren rond in de stad, de Fietsambassade werkt daarom aan een ‘weesfietspreventieplan’. Dat moet in 2023 af zijn.

De Fietsambassade onderzoekt onder meer of in een aantal Gentse wijken drop-off zones mogelijk zijn. Buurtverenigingen zouden hier achtergelaten fietsen kunnen verzamelen. “Fietsen die hun beste tijd hebben gehad, krijgen zo een tweede kans in plaats van ergens tegen een paal, boom of muur achtergelaten te worden”, weet mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen).

Een proefproject op vijf campussen van universiteiten en hogescholen wierp alvast zijn vruchten af. ‘Fiets naar de zak, flikker ‘m in dit vak’, was de moeilijk mis te verstane boodschap. Op een korte periode werden er in totaal 47 fietsen verzameld. Een deel wordt opgeknapt of de Fietsambassade hergebruikt de onderdelen.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.