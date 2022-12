Iraniërs vragen Europa om hulp. “Al 71 minderjarigen op straat vermoord, op 2 maanden tijd”

“De voorbije 2 maanden zijn in Iran 500 mensen zomaar vermoord op straat in Iran”, zegt Farhad (de man links op de foto). “Onder hen waren liefst 71 minderjarigen, sommigen zelfs nog kinderen. Toch lijkt in Europa niemand wakker te liggen van de gruwel in Iran. Dat is niet onbegrijpelijk, er zijn al de Oekraïnecrisis, de problemen in Irak en in zovele andere landen, nu kom Iran er ook nog eens bij. Toch hopen we dat Europa wakker schiet, en die situatie een halt toeroept.” De actie gaat uit van de a-politieke vereniging Woman, Life, Freedom Gent. Op Wereldlichtjesdag worden overal ter wereld overleden kinderen herdacht door kaarsje te branden.