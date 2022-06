Inventief, maar veilig? Man vervoert drie bakken bier op elektrische step

Gent Vrachtwa­gen­chauf­feur wacht fietser op en slaat hem kaakbreuk na dispuut aan Meulestede­brug: “Dader droeg waarschijn­lijk boksbeugel”

Een fietser is woensdagmiddag het ziekenhuis ingeslagen door een vrachtwagenchauffeur na een dispuut in de Port Arthurlaan. De twee kregen het met elkaar aan de stok ter hoogte van de werken aan Meulestedebrug. Na wat gesticuleren dacht de fietser dat de kous hiermee af was, maar daar dacht de vrachtwagenchauffeur anders over. Hij parkeerde zijn voertuig langs de weg, liep richting de fietser en haalde stevig uit. De fietser bleef achter met een gebroken kaak.

17 juni