INTERVIEW. Xander De Rycke (33) lacht met De Verhulstjes en Streamz op... Streamz: “Geld maakt niet gelukkig en blijkbaar ook niet interessant”

In de zaalshow Houdt Het Voor Bekeken (HHVB) blikt komiek en televisiemaker Xander De Rycke (33) traditioneel op een erg sarcastische manier terug naar het afgelopen televisie- en cinemajaar waarin bekende schermgezichten en televisieformats - en dikwijls ook zichzelf - er stevig aan mogen geloven. De eindejaarsconference kon het afgelopen najaar om bekende redenen niet doorgaan maar aangezien de man het afgelopen jaar nog meer tijd dan gewoonlijk had om tv te kijken, moest hij zijn kritisch ei toch nog ergens kwijt: Streamz. Hij vertelt er meer over vanuit het hoofdkwartier van managementbureau Working Class Heroes in Lemberge (Merelbeke) vlakbij zijn woonplaats Gent.

“Was het een statement? Of was het gewoon omdat niemand me wou?”, glimlacht Xander met zelfspot. “De keuze voor Streamz is natuurlijk ook om de coronaregels te omzeilen als televisieformat. Theatervoorstellingen mogen namelijk geen publiek ontvangen momenteel. Maar als er camera’s op staan, mag dat blijkbaar wel. En een publiek is echt wel nodig voor zo’n show, want ik wil er niet zo maar van uit gaan dat alles wat ik schrijf grappig genoeg is zonder het gelach in de zaal. Het is ook fijn voor de mensen die thuis kijken dat het live publiek dat ik had, de sfeer dicteert, in plaats van een Xander De Rycke die zeventig minuten lang de Antwerpse Arenberg ligt vol te roepen.”