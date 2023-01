INTERVIEW. Boegbeelden Filip Watteeuw en Tine Heyse blikken terug op 10 jaar Groen in Gent: “Soms moet je als politicus kunnen zwijgen en wachten”

Gent Broers praten voor het eerst over misbruik door hun ‘lieve­lings­oom’: “Voor mij was hij na de verkrach­ting dood”

20 jaar lang wisten de West-Vlaamse broers Kristof, Wouter en Sander* niet van elkaar dat hun nonkel Jean (54) zich aan hen vergreep. Tot een van hen de moed vond om het op te biechten. Een jaar later eindigde de lijdensweg in de rechtszaal. De nonkel, een succesvolle zakenman uit Gent kreeg vier jaar cel met uitstel. “Voor hij me als 13-jarige verkrachtte, vertelde hij dat hij het ook met mijn twee andere broers gedaan had. ‘Dat zal dan wel oké zijn, zeker’, dacht ik bij mezelf.” De broers vertellen over het misbruik, maar ook over de moeilijke beslissing om met dat vreselijke geheim naar buiten te komen.

