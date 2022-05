Internationale gevangenisconferentie strijkt neer in Gent: “In plaats van het gevangenispersoneel te controleren, moet je meer vertrouwen op hun vaardigheden”

Niet enkel voor de gedetineerden, maar ook voor het personeel is een gevangenis een stresserende werkomgeving. “Het personeel in de Belgische gevangenissen zit inderdaad vaak op hun tandvlees. Niet verwonderlijk, want het is een moeilijke en bij momenten erg stresserende job”, vertelt woordvoerder van het Belgische gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver. “Wanneer een gedetineerde agressief uit de hoek komt, is het belangrijk dat daar nadien binnen het team over gesproken kan worden. Het is namelijk niet de bedoeling dat onze mensen hun problemen mee naar huis nemen. Via deze conferentie willen we hieraan werken om met dergelijke stresssituaties om te gaan.”

Nieuwe gevangenissen

Hoe wil men deze problemen aanpakken? In de eerste plaats natuurlijk door de werkomstandigheden te verbeteren. Ons gevangeniswezen stond vroeger niet bepaald op de eerste rij wanneer de budgetten uitgedeeld werden. Denk maar aan de gevangenis van Sint Gillis waar in sommige cellen geen stromend water is. “Men behaalt echter weinig stemmen door te zeggen dat men gevangenen een menswaardig onderdak wil geven, maar hierin is gelukkig beterschap gekomen zo getuigen de nieuwe hypermoderne gevangenissen in Beveren en Haren”, aldus Van De Vijver.

Quote Het is niet omdat je de baas bent, dat je een leider bent. Pedro das Neves, CEO IPS Innovative Prison Systems

Naast de werkomstandigheden is het nog belangrijker om de penitentiaire medewerkers te helpen om beter met hun stress op de werkvloer om te gaan. En dat is nu precies het oogmerk van deze internationale conferentie. Via het LEADCOR-project heeft men de voorbije dagen kwamen 45 medewerkers uit Portugal, Roemenië, Duitsland en België samen in Gent om een training te volgen die specifiek is gericht op de noden binnen het gevangeniswezen. De training bestond uit vier delen die werden gehouden in de vier bovenstaande landen, het Gentse luik omvat de slotconferentie.

Hoe wil men concreet het probleem van burnouts onder het gevangenispersoneel aanpakken? De Portugese researcher en wereldautoriteit binnen het gevangeniswezen Pedro das Neves licht toe: “we willen de competentie en leiderschapsvaardigheden van gevangenisdirecteurs en andere leidinggevenden verhogen. Het gevangeniswezen is nog steeds een heel hiërarchische structuur, maar het is niet omdat je de baas bent, dat je ook echt een leider bent. In plaats van je personeel te controleren, moet je meer vertrouwen op hun competentie en hen bepaalde methode aanreiken om met stressvolle situaties om te gaan. We geven nu deze training aan de kaderleden van de gevangenis, maar het is de bedoeling dat zij deze kennis doorgeven aan hun eigen personeel”, vertelt Pedro das Neves .

Volledig scherm Pedro das Neves, CEO IPS Innovative Prison Systems © PJDG

Of het niet een beetje vreemd dat deze conferentie in België wordt gehouden aangezien ons land toch niet de beste reputatie heeft qua leefomstandigheden in de gevangenissen, nuanceert Pedro das Neves. “Sinds het masterplan heeft jullie land toch een mooie inhaalbeweging gemaakt. De technologie en infrastructuur in sommige van jullie nieuwe gevangenissen zoals in Dendermonde behoren bij de beste ter wereld.”

Waardevolle missie

Desalniettemin zijn er nogal wat vacatures die openstaan en komt deze conferentie niets te vroeg om het beroep van het gevangenispersoneel aantrekkelijker te maken. “Het is geen makkelijke job, maar het is wel een mooie job. “Je kan een heel directe impact hebben op het leven van mensen die diep in een crisissituatie zitten en dat is toch een waardevolle missie, niet?”