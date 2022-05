Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie in Gent: twee vlaggen gehesen aan stadhuis en regenboogweek in lokale dienstencentra

GENT Gentse FC Balie wint WK advocaten­voet­bal: “De banden die we hier smeden gaan een heel leven mee”

We hebben een wereldkampioen voetbal in Gent! Het Ghent Lawyers Football Team, in de volksmond FC Balie, heeft in de finale het Franse advocatenteam van Marseille met 2-0 verslagen. Na de beker voor het EK prijkt er nu dus ook een wereldbeker op de schouw van de advocaten. “Het gaat om meer dan voetbal, maar het is wel leuk natuurlijk.”

16 mei