International Whisky Festival strijkt neer in Gent: “Geen whisky lusten? Dat bestaat niet!”

GentLiefhebber van de betere Single Malt ? Zak dan begin oktober af naar de Oude Vismijn in Gent. Daar strijkt het International Whisky Festival neer. “Whisky brengt alle lagen van de bevolking samen”, zegt mede-organisator Loek Fransen.

“Geen whisky lusten? Dat bestaat niet!", zegt Thomas Meuleman met uitgestreken gezicht. Samen met organisatoren Loek Fransen en Wouter Wapenaar nipt hij van een koffie voor de Oude Vismijn in Gent. Het eerste weekend van oktober vindt daar het International Whisky Festival plaats. Iedereen is welkom.

“De variëteit aan whisky is enorm”, legt Thomas van de GhentGarry MaltClub, die een handje helpt op het festival, uit. “In tegenstelling tot pakweg pilsbier zijn er veel meer verschillende soorten. Geen enkele whisky is gelijk. Wie zegt dat hij geen whisky lust, heeft gewoon nog nooit de juiste gevonden. Er is echt voor ieder wat wils.”

Het is de moeite waard om de whiskywereld te ontdekken, aldus Wouter. Al sinds 2004 organiseert hij het International Whisky Festival in Gent. “Het blijft me verbazen hoe er maar geen einde komt aan de populariteit van onze godendrank. Ook jongere generaties kunnen een goed glas smaken.”

Proeven van de betere whisky? Dat kan begin oktober in de Oude Vismijn.

Guinness Book of Records

“Whisky brengt alle lagen van de bevolking samen”, vult Loek aan. “Op ons festival lopen zowel bouwvakkers als advocaten rond. Allemaal met dezelfde passie. Ze sparen voor dat ene goede flesje. Niemand komt naar hier om zich zat te drinken. In al die jaren hebben we nog nooit problemen gekend.”

De organisatie zit nochtans niet om een stunt verlegen. In 2006 haalden ze nog het Guinness Book of Records. “Waar vandaag de Stadshal staat, proefden 2240 bezoekers tegelijk van een glaasje whisky”, herinnert Wouter zich. “Zelfs de toenmalige burgemeester is toen mee komen drinken.”

Dada Chapel

In totaal staan er op het festival 25 standhouders met whisky’s van over de hele wereld. Ierland en Schotland blijven uiteraard de bakermat van de drank, maar in de Oude Vismijn kan je ook Belgische whisky proeven. “Ons land is aan een ware opmars bezig”, weet Thomas. “Zo vind je op ons festival maar liefst acht producenten van Belgische whisky.”

Ook de Gentse producent Dada Chapel - het passieproject van ‘mijnheer Duvel’ Michel Moortgat - tekent present. Op de hoek van de Zandberg en de Nederpolder destilleert het bedrijf sinds een tweetal jaar sterke dranken. “Wat er nu net zo bijzonder is aan die Belgische whisky kan je hen begin oktober zelf vragen”, knipoogt Thomas.

Het International Whisky Festival vindt plaats op 1 en 2 oktober. De kaartjes voor de zaterdagnamiddag zijn al de deur uit, maar het avondslot is nog niet volboekt. Ook voor zondagnamiddag zijn er nog tickets. Wie de code ZON-2 gebruikt, betaalt uitzonderlijk 35 euro in plaats van 40 euro. Opgelet: de code is enkel bruikbaar voor tickets op zondagnamiddag.

Meer info op www.whiskyfestival.be. Meer info of lid worden van de GhentGarry MaltClub op www.ghentgarry.be.

