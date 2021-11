Intensieve Zorgen in Oost-Vlaanderen volzet: al drie Gentse patiënten naar Henegouwen overgebracht

GentDe vierde golf slaat keihard toe in Gent en in de rest van Oost-Vlaanderen. Waar Gent bij de vorige golven voorzag in opvang van patiënten van andere provincies, zijn de rollen nu omgedraaid. Deze week zijn al drie patiënten die intensieve verzorging nodig hadden vanuit het AZ Sint-Lucas in Gent vervoerd naar Henegouwen, waar de situatie minder prangend is.

De vier Gentse ziekenhuizen zitten op hun tandvlees. De meeste hebben nog slechts enkele bedden vrij op de afdeling Intensieve Zorgen. Die bedden worden vrijgehouden voor eigen of nieuwe patiënten. Tot vorige week werd er ook tussen de ziekenhuizen onderling getransfereerd, maar dat kan nu niet meer. De Intensieve Zorgen in Gent, en zelfs Oost-Vlaanderen, liggen vol. Uiteraard houden alle ziekenhuizen wel ruimte voor trauma-patiënten, die bijvoorbeeld bij een ongeval betrokken waren. Maar voor coronapatiënten is de grens bereikt.

Brandwonden

Uit het UZ Gent is nog niemand getransfereerd, maar de limiet van het aantal patiënten dat verzorgd kan worden op intensieve is echt wel in zicht. De intensieve patiënten uit het brandwondencentrum van het UZ zijn overgebracht naar Neder-Over-Heembeek, om zo extra ‘intensieve capaciteit’ te creëren in Gent. Vanuit Sint-Lucas werden wel al mensen getransfereerd. Dat gebeurde tot vorige week naar naburige ziekenhuizen, omdat dat voor zowel de patiënt als de familie gewoon beter is. Maar nu kan dat dus niet meer. En omdat de situatie gelijkaardig is in alle Oost-Vlaamse ziekenhuizen, is in samenspraak met de Gezondheidsinspectie beslist om patiënten naar Henegouwen te vervoeren. Daar is de druk momenteel minder hoog.

Uitval

In Oost-Vlaanderen is het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt verzorgd in een maand tijd meer dan verdriedubbeld, zo blijkt uit cijfers van Sciensano. Op 1 november waren er 169 Covid-patiënten opgenomen in de Oost-Vlaamse ziekenhuizen, begin deze week waren dat er 577. Ondertussen kampen de ziekenhuizen ook met een grote uitval bij het personeel, net zoals dat in quasi alle andere sectoren het geval is. Mensen raken ofwel zelf besmet met corona, of moeten in quarantaine na een hoogrisicocontact, of moeten thuisblijven om voor een kind te zorgen dat in quarantaine is gezet.

Alle ziekenhuizen brengen hetzelfde beeld van hun coronapatiënten. Zowat de helft is wel gevaccineerd, de anderen niet. Maar omdat in Gent hooguit 10 procent van de bevolking niet gevaccineerd is, is hun aandeel op intensieve in verhouding veel groter. Bovendien blijken de wel-gevaccineerden die zwaar ziek zijn vooral oudere mensen te zijn, of mensen met meerdere andere aandoeningen.