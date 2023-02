Instroom blijft groot, maar minder grondslapers in Gentse gevangenis

Een maand geleden verbleven nog 458 mannen en 54 vrouwen in de gevangenis, een overcapaciteit van 181 procent. Onder hen moesten er 82 noodgedwongen op de grond slapen. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) eiste toen dat er tegen mei geen gedetineerden meer op de grond zouden moeten slapen in de Gentse gevangenis.

Grote instroom

Maar de lichte verbetering in Gent is onderhevig aan fluctuaties en het gevangeniswezen wijst ook op een grote instroom van nieuwe bewoners. “We kampen met een grote instroom in alle arresthuizen in Vlaanderen. En een beperkte uitstroom in andere arresthuizen waardoor we geen gedetineerden kunnen overplaatsen.”