Inschrijvingen voor 33e editie BuitenBand afgetrapt: “We mikken op 5.000 deelnemers”

Geen verrassing bij CD&V, Isabelle Heyndrickx trekt de lijst, Stijn De Roo staat op de tweede plaats: “Partij voor wie zich nu te weinig gehoord voelt”

Na de Stadslijst en Groen heeft nu ook de Gentse CD&V bekend gemaakt wie op kop staat in de race naar de volgende verkiezingen. Dat Isabelle Heyndrickx, die momenteel schepen van burgerzaken is, de lijst zal trekken, is geen verrassing. Dat Stijn De Roo op twee staat, is dat evenmin.