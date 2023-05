Ingrijpende renovaties, nieuwbouw aan de Paddenhoek en dit gebeurt er met het oude filmzaaltje van de UGent

Vader van zangeres Charlotte Adigéry is terecht: man ontsnapte eerder vandaag uit woonzorg­cen­trum

De vader van de Gentse zangeres Charlotte Adigéry was vandaag even vermist. De man, die aan de ziekte van alzheimer lijdt, ontsnapte vanmorgen uit het woonzorgcentrum waar hij verblijft. Enkele uren later werd hij weer gevonden op de Rooigemlaan, vlakbij het woonzorgcentrum. Dat bevestigt de politie.