Ingetogen wake voor Olivier Vandecasteele, die al een jaar gevangen zit in Iran. “Teken allemaal de petitie”

Olivier, afkomstig uit Kortrijk, werkte 6 jaar lang voor Afghaanse vluchtelingen in Iran. Toen hij eind februari vorig jaar nog eens voor een korte trip naar Iran trok, werd hij gevangen genomen. Hij werd beschuldigd van spionage, vastgezet, en na een schijnproces veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Zijn vrienden en familie bewegen hemel en aarde om hem vrij te krijgen, maar Olivier zit nu al een jaar vast, in complete isolatie. “Hij wordt mentaal kapot gemaak, en is al 25 kilo vermagerd”, klonk het zondag. Toch blijft de familie hopen. “Natuurlijk blijven we hopen, wat moeten we anders", zegt zijn nonkel, Georges Santy. “Oliviers zus krijgt hem met veel moeite één keer per maand te horen. Alle hoop ligt nu bij het grondwettelijk hof, dat op 8 maart samenkomt. Heel wat politieke partijen steunen deze zaak. Maar Iran wil Olivier gewoon ruilen voor een Iraniër die hier gevangen zit.”