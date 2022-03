Ingepakt! Kleinste cafeetje van Gent staat tijdelijk in de stellingen

Vijf jaar geleden werden de tramsporen in het centrum grondig gerenoveerd, daar kwamen ook heel wat drilboren bij kijken. De sporen van die werken kon je aftekenen op de historische gevel van het pand. “Er zaten stevige scheuren in en het regende binnen, tijd voor een renovatie dus”, zegt Verynck. Geen evident werkje: de gevel moet in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. Hoe lang die werken zullen duren, is daarom moeilijk om te zeggen. “Er zitten vier, vijf lagen pleisterwerk op, dus ook de aannemer kon moeilijk inschatten hoeveel tijd het in beslag zal nemen. Veel last verwachten we niet, al is een beetje stof niet uit te sluiten. Gelukkig is het mooi weer en zitten de meeste mensen op het terras”, klinkt het bij Vervynck.