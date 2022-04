Index en energieprijzen wegen door: Stad Gent op zoek naar 60 miljoen euro, budgetwijziging al verschoven naar september

GentHet gaat niet goed met de stadsfinanciën. De verplichte jaarlijkse ‘budgetwijziging’ wordt alvast verschoven van juni naar september. De stad moet op zoek naar 60 miljoen euro om de financiën onder controle te krijgen. Dat komt door de hoge energieprijzen en de hoge inflatie, maar Gent wordt nu ook geconfronteerd met de traditie van zonder reserves te werken. “Het is de grootste uitdaging in tientallen jaren waar we nu voor staan", zegt financiënschepen Rudy Coddens (Vooruit)

De indexoverschrijdingen en de verhoogde energieprijzen hebben er stevig ingehakt. Met een enorme collectie aan stadsgebouwen, waarvan een groot deel verouderd, is het logisch dat de gestegen energieprijzen zwaar doorwegen op het stadsbudget.

Daarnaast is er de herhaalde hoge inflatie, waardoor er op 1 jaar tijd 3 indexoverschrijdingen zijn. Dat betekent 3 keer loonsverhoging voor al het stadspersoneel, om en bij de 6.000 mensen. Bovendien geldt de indexering ook voor Politie, Brandweer en nog enkele andere externe organisaties, waar de stad meebetaalt aan de lonen. “Ook in 2023 worden 2 indexoverschrijdingen voorspeld", zegt Coddens. “Dat betekent dat we in 2022, 2023, 2024 en 2025 samen 76 miljoen euro éxtra moeten uitgeven, aan personeelskosten alleen al.”

Weinig reserve

Steden en gemeenten werken met een ‘autofinancieringsbudget’, een technisch gegeven. Eenvoudig gesteld moet dat op het einde van de legislatuur, in 2025 dus, boven nul staan. “Gent heeft een jarenlange traditie van dat nét boven nul te houden. Wij hebben altijd ons middelen geïnvesteerd in de stad en de dienstverlening. Daardoor hebben we dus weinig tot geen reserve. Het is geen optie om een begroting in te dienen waarin we nu al voorspellen dat we in 2025 onder nul zullen eindigen. Maar de bedragen wegen door. De impact van de lonen op de autofinancieringsmarge is 27,3 miljoen euro, die van de energie 6 miljoen euro. En er zijn nog meer zaken.”

Volledig scherm Schepen van Financiën Rudy Coddens © Wannes Nimmegeers

Heel concreet moet Gent nu op zoek naar minstens 48, maar eerder 60 miljoen euro. “We gaan keuzes moeten maken, en we gaan naar alles moeten kijken”, zegt Coddens. “Er mogen geen heilige huisjes zijn, nu we voor de grootste financiële uitdaging in tientallen jaren staan. Er zijn twee mogelijkheden om een tekort aan geld aan te pakken: besparen, en zorgen voor meer inkomsten. Of een combinatie van beiden. Het zullen sowieso moeilijke gesprekken worden tussen de coalitiepartners.” Er zit niks anders op dan te besparen, maar waar er juist gesneden moet worden, daar zullen de coalitiepartners het niet zomaar over eens raken. Geplande investeringen schrappen is een mogelijkheid, maar daar vecht uiteraard elke schepen voor zijn of haar eigen bevoegdheden.

Heilige huisjes

Coddens spreek over ‘geen heilige huisjes’, maar die zijn er wél, zo leert het verleden. Zo houden de liberalen vast aan het niet-verhogen van de personen- en de grondbelastingen, en zijn de socialisten en de groenen geen fan van besparen op personeel. Toch zal dat laatste sowieso moeten gebeuren, met bijvoorbeeld het niet-vervangen van personeel dat met pensioen gaat. Het exploitatiebudget van Gent - het ‘huishoudgeld’ bij wijze van spreken - bedraagt 1,1 miljard euro. De helft daarvan gaat naar personeelskosten. Ook de retributies - ticketprijzen van bijvoorbeeld sportzalen en musea, en boetes - zullen vermoedelijk stijgen. De Gentenaar zal het dus voelen, zoveel is zeker.

“Het is jammer”, vindt Coddens, “want we zijn de coronacrisis doorgekomen zonder financiële kleerscheuren. De economie trok weer aan, maar onder meer door de Oekraïnecrisis moeten we nu toch besparen. En het is van 1982 geleden dat de inflatie zo hoog was.” Gent is daardoor zeker niet de enige stad die met de financiën worstelt.