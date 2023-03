Incident aan Jan Yoensplein was steekpartij, één persoon meegenomen en later vrijgelaten

De Kriekelaarstraat, vlak bij het Jan Yoensplein in Gent, werd woensdag rond 16 uur even afgezet. Politie-inspecteurs voerden daar een onderzoek naar aanleiding van een incident in één van de woningen. Buren spraken over een steekpartij, het parket van Oost-Vlaanderen heeft dat ondertussen bevestigd. Eén persoon werd meegenomen voor verhoor, maar hij mocht later op de avond beschikken.