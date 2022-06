Inbrekers in centrum Gent slaan raam aan diggelen, maar worden op heterdaad betrapt

Gent Gezonde, gefermen­teer­de limonade van Gentenaar slaat aan: “Gebaseerd op een eeuwenoud, traditio­neel recept”

Zester, de gefermenteerde limonade van Gentenaar Philippe Geudens, doet het goed. Amper een half jaar na de lancering is het drankje al beschikbaar op meer dan 50 plaatsen. In Gent maar ook daarbuiten. Waarom? “Het is een gezonder alternatief voor de mierzoete frisdranken. Plus, het is gebaseerd op een eeuwenoud recept.”

1 juni