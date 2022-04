Inbreker trapt deur van café Piramide in Ledeberg open en gaat aan de haal met kassa

Zeven maanden. Zo lang houdt Milenka (24) haar café Piramide in Ledeberg al open. Nog nooit had ze een incident voor, tot afgelopen weekend. In de nacht van zaterdag op zondag trapte een inbreker omstreeks 4.30 uur een deur langs de zijkant van haar café open. Een kwartier lang doorzocht hij de zaak, waarna hij er uiteindelijk vandoor ging met de inhoud van de kassa. Goed voor zo’n 600 euro.

“Ik werd wakker van de deur die op de grond viel", verklaart Milenka. “Aanvankelijk wilde ik gaan kijken, maar mijn vriend was niet thuis, dus durfde ik niet naar beneden gaan. Stel je voor dat hij een mes bij zich zou hebben.” De vriend van Milenka kon via zijn smartphone de camerabeelden bekijken en daarop was te zien hoe een inbreker in het café rondwandelde. “Ik belde meteen naar de politie. Vier minuten voor zij aankwamen was de man jammer genoeg weggevlucht.”

Ondanks de tegenslag liet Milenka het niet aan haar hart komen en opende ze alsnog haar deuren. “Het is wel ontzettend jammer dat dit gebeurd is. Normaal gezien haal ik elke avond mijn kassa leeg. Net nu ik één keer besliste om het in de ochtend te doen, krijgen we een inbreker over de vloer.”

Volledig scherm Milenka laat de inbraak niet aan haar hart komen © DVEG