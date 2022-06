In vier jaar tijd helft minder betalende straatparkeerplaatsen in Gent-centrum: “Grote impact op bewoners van binnenstad”

“Wie zijn wagen wil parkeren in het centrum van Gent staat voor een veel grotere uitdaging dan vier jaar geleden”, stelt De Roo vast. “Het totaal aantal autoparkeerplaatsen verminderde in het gebied afgebakend door het water en het autovrij gebied met 23%. In 2018 waren er nog 910, nu, na het heraanleggen van de Zandberg, zullen dat er nog 702 zijn. Voor bewoners daalde het aantal plaatsen van 249 naar 184, ook een daling met 26%. Het aantal voorbehouden plaatsen - voor andersvaliden, autodelen of elektrische wagens - nam wel toe, met maar liefst 55%, van 178 naar 276. Maar het is vooral het aantal betalende straatparkeerplaatsen dat drastisch verminderde, van 483 naar 241. Dat is een halvering.”