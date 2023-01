In totaal 19 baby’s geboren in Gentse ziekenhuizen op 1 januari

GentOp de eerste dag van het jaar, op 1 januari 2023, werden in totaal 19 baby’s geboren in de Gentse ziekenhuizen. De eerste was baby Emiel, amper 37 minuten na twaalf kwam hij ter wereld.

Hoe mooi was het geweest als er in totaal 23 baby’s waren geboren in de Gentse ziekenhuizen op 1 januari 2023? Het zijn er 19 geworden, maar dat maakt het geluk niet minder groot. In het Maria Middelares ziekenhuis werden de meeste kindjes op de wereld gezet op de eerste dag van het jaar: 7 in totaal. In het Sint-Lucas ziekenhuis zijn er 6 baby’s geboren, in het UZ Gent 5, en in het Jan Palfijn ziekenhuis eentje.

Baby Emiel was de eerste baby die in 2023 het licht zag in een Gents ziekenhuis. “Hij was nochtans gepland voor 10 januari”, aldus een trotse mama en papa, Astrid De Maeyer (30) en Kristof Den Haese (35) uit Lochristi. “Emiel is ons tweede kindje. We hebben al een zoontje van 20 maanden dat Lowie heet.”

Lowie werd ook geboren in het UZ Gent, maar dan op een minder bijzondere datum dan zijn kersverse broer. “Dat was een heel bijzondere ervaring”, vertelt mama Astrid. “We hebben nog afgeteld naar het nieuwe jaar en vuurwerk gezien, en een halfuur later was Emiel daar al. We kunnen nu elk jaar samen aftellen naar zijn verjaardag die altijd in de vakantie zal liggen. wat heel fijn is voor hem.”

Volledig scherm De eerste baby van 2023 in Gent: baby Emiel met mama Astrid, papa Kristof en grote broer Lowie. © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.