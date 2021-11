In Spanje wacht 3,5 jaar cel, maar België levert rapper Valtònyc (27) voorlopig niet uit: “Josep is onschuldig”

GentPas eind jaar weten we of de Spaanse rapper Valtònyc wordt uitgeleverd aan Spanje. De jongeman woont al meer dan drie jaar in ons land, maar in zijn thuisland hangt hem 3,5 jaar celstraf boven het hoofd. De Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist nu of de zaak uitbarst in een diplomatieke rel.

Sinds kort is het in België officieel toegestaan om de vorst te beledigen. Die verandering lijkt in de praktijk op niemands leven impact te hebben al is dat buiten Josep Arenas Beltrán gerekend. De 27-jarige Spaanse rapper Valtònyc is dinsdag opnieuw voor de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling verschenen.

In zijn teksten beledigde Beltrán de Spaanse vorst en daarvoor werd hij in eigen land tot 3,5 jaar cel veroordeeld. Vervolgens verhuisde hij eind mei 2018 van het Spaanse eiland Mallorca naar Gent. Hier mag de rechter hem niet uitleveren voor feiten die in ons land niet strafbaar zijn. Sindsdien is stevige procedureslag gestart.

Volledig scherm Ook dinsdag zakte alweer heel wat Spaanse pers af naar de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling. © Cedric Matthys

“Het parket wil mijn cliënt maar al te graag uitleveren”, legt advocaat Paul Bekaert uit. “Er lopen in Spanje immers ook veroordeelden rond die men hier achter de tralies wil zien. Door deze hele zaak komt de uitwisseling tussen België en Spanje in het gedrang. Josep is hier de dupe van. Hij is immers onschuldig.”

De zaak wordt in Beltráns thuisland op de voet gevolgd. Dinsdag zakte alweer een tiental Spaanse journalisten naar Gent af. Al kwam het opnieuw niet tot een uitspraak. Bekaert: “We hebben onze argumenten aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling voorgelegd. Daar moeten ze nu schriftelijk op reageren en op 28 december valt dan het verdict.”