In Londen ging de Zesdaagse failliet, dus zakken deze Britten af naar Gent: “Verander dit succesrecept niet”

GentDe Gentse Zesdaagse is uniek, dat weet Engelsman Phil Wright (59) maar al te goed. In Londen overleefde de Zesdaagse de covidpandemie niet. Maar gelukkig rijdt zijn zoon Fred Wright (23) dit jaar voor het eerst mee in Gent. “Hier meekoersen dat was altijd al het doel.”

En of Phil Wright (59) trots is. Voor het eerst rijdt zijn zoon Fred Wright (23) mee in de Zesdaagse. Als Fred zaterdagavond de afvallingsrit in de wacht sleept gaat hij uit zijn dak. Samen met een dertigtal Londenaars is Wright een weekend naar Gent afgezakt. Voor de acteur, die onder meer meespeelde in de bekende Britse soap Eastenders, is het een droom die uitkomt. “Ik kom al jaren naar de Zesdaagse. Fred was amper vijf toen ik hem voor het eerst naar hier meenam. Hij is beginnen te baanwielrijden op zijn achtste. In Gent kunnen meekoersen was altijd al het doel.”

Fred Wright rijdt de Zesdaagse samen met jeugdvriend Ethan Hayter. Ze wonen samen in Manchester, maar leerden het klappen van de zweep op de Herne Hill Velodrome, in het zuiden van Londen. “Onze piste is best vergelijkbaar met ‘t Kuipke maar dan in openlucht”, zegt James Farndon. Ook hij is baanwielrenner, maar het niveau van Fred en Ethan, dat haalt hij niet. “Zij zijn echt de twee toppers van onze ploeg. Wij drinken pinten terwijl zij afzien (knipoogt).”

Phil Wrights zoon Fred rijdt voor het eerst mee in de Zesdaagse. Hij liet voor de gelegenheid maskers maken.

Ethan Hayter en Fred Wright vormen een gesmeerde tandem.

De Dulle Griet

Ook de Herne Hill Velodrome kende decennialang een Zesdaagse, maar die overleefde de coronapandemie niet, weet Phil Wright. “Het geld was op”, zegt hij een krop in de keel. “En dat hebben ze eigenlijk zichzelf een beetje aangedaan. Het middenplein vormde ze om tot een plein voor VIP’s. Hier is het nog écht volks. Verander dit succesrecept niet.”

“Jullie Vlamingen, jullie leven voor de koers”, gaat Wright verder. “Hier wordt wat meer gedronken dan bij ons, maar het is hier wel een groot feest. Bij ons in Engeland is baanwielrennen toch nog steeds een beetje een sport voor wierdo’s. De Gentenaars die leven mee met de renners.

Een podiumplaats zit er voor Fred Wright en Ethan Hayter niet in, maar dat deert de Britse bende niet. “We hebben vandaag Gent bezocht”, zegt Farndon. En ja, ze gedroegen zich als échte toeristen: een bezoekje aan het Gravensteen een Kwak drinken in de Dulle Griet. “We hebben onze schoen moeten afgeven”, lacht Farndon. “Raar volkje, jullie.”

