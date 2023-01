In gesprek met leden van de Iraanse gemeenschap in Gent: “Ik heb zoveel schrik dat mijn mama op een dag niet meer thuis zal komen”

GentDe dood van Mahsa Amini veroorzaakte een schokgolf door Iran, maar ook daarbuiten. Sinds dan komen leden van de Iraanse gemeenschap in Gent om de zoveel weken samen onder de stadshal om te protesteren. Om van buitenaf verandering te forceren. Terwijl ze zich zorgen maken over hun familie en vrienden in Iran, proberen ze zichzelf en elkaar staande te houden. “Veel van ons hebben het gevoel dat we twee levens leiden.”

16 september 2022, een trieste mijlpaal in de Iraanse geschiedenis. De Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini sterft nadat ze zware slagen kreeg van de zedenpolitie, omdat ze haar hoofddoek ‘verkeerd droeg’. Meteen erna breken er massale protesten uit in Iran. “Dat was zeker niet nieuw”, zegt Mahdieh (34). “Er zijn al verschillende grote opstanden geweest sinds de revolutie van 1979. In 2009 kwamen twee miljoen Iranezen op straat na de frauduleuze verkiezingen. Het was de eerste keer dat ik zo’n geweld zag op straat.”

Mahdieh werd geboren in Leuven. Haar ouders waren in de jaren 1980 naar daar verhuisd vanuit Iran. Het gezin woonde overal in Vlaanderen tot het terugkeerde naar Teheran toen Mahdieh 14 jaar was. Ze groeide er verder op en begon architectuur te sturen aan de universiteit. “Dan brak de groene beweging uit, in 2009. Een jaar later ben ik teruggekeerd naar Leuven. Ik kon daar niet blijven.” Mahdieh maakte haar studies af in Leuven en verhuisde erna naar Gent.

Wanneer ze kon, keerde ze terug naar Teheran, om haar familie en vrienden te bezoeken. De opstanden van 2019 maakte ze van dichtbij mee. “Er zijn toen 1.500 protestanten gedood. Door de internet black-out was er amper communicatie. Om maar te zeggen: toen Mahsa Amini vermoord werd in september, stond het volk klaar om op straat te komen. De agitatie tegenover het regime was al gigantisch.”

Volledig scherm Mahdieh. © Jill Dhondt

Het gevaar van een simpele tweet

Zodanig dat er nog elke dag protesten zijn in Iran, meer dan honderd dagen na de dood van Mahsa Amini. Vooral in gebieden waar gemarginaliseerde minderheden wonen en via sociale media. Ook de diaspora probeert hun steentje bij te dragen, zoals in Gent. Enkele dagen na de dood van Amini, kwamen zo’n 120 leden van de Iraanse gemeenschap in Gent samen onder de stadshal. Op initiatief van Sahar die een jaar geleden naar Gent verhuisde. “Ik kon niet geloven wat er gebeurde in Iran, maar niemand sprak erover in Gent”, vertelt ze. “Ik moest iets doen.”

Zo ontstond de protestgroep ‘Women, Life, Freedom’ dat om de zoveel weken actie voert onder de stadshal. “Waarom? Omdat wij de vrijheid hebben om de protesteren, in Iran riskeer je jouw leven. Al blijft het ook voor ons opletten”, vertelt Sarshar (23) – geboren in Iran, op amper 16-jarige leeftijd verhuisd naar Boedapest om te studeren aan het conservatorium en eind 2020 naar Gent om verder te studeren aan het KASK. “Je wilt niet dat jouw naam of foto rondgaan. Voor ons eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van onze familie en vrienden in Iran. Zij kunnen gevolgen ondervinden van onze acties, terwijl ze het zelf al lastig genoeg hebben.”

Daarmee doelt Sarshar op de schietpartijen en de massale arrestaties in zijn moederland. “Een vriend waarmee ik nog gevoetbald heb, werd doodgeschoten op straat. Een andere werd gearresteerd, sinds dan is er geen enkel spoor van hem. En zo zijn er duizenden verhalen.” “Een tweet plaatsen over de protesten is genoeg om gearresteerd te worden”, gaat Sahar verder. “Ik hoor mijn vrienden en familie elke avond, als de connectie het toelaat. Elke avond nemen we afscheid van elkaar. Omdat ik niet weet of ze er morgen nog zullen zijn.”

Volledig scherm Sarshar. © Jill Dhondt

Hoop en wanhoop in Iran

“Taraneh Alidoosti, een van de meest bekende actrices van het moment, werd gearresteerd nadat ze kritiek had geuit op sociale media over de executies van demonstraten”, pikt Mahdieh in. “Vrijkomen kan enkel als je een enorm hoge borg betaalt, maar je bent getraumatiseerd voor het leven. We horen horrorverhalen over de gevangenis. Mensen plegen zelfmoord nadat ze vrijkomen, door wat hen daar werd aangedaan. Anderen worden zelfs niet vrijgelaten maar opgehangen. Zonder eerlijk proces, het vonnis staat op voorhand al vast.”

Sarshar merkt dat er veel wanhoop heerst in Iran. “Niemand doet iets: de gewone mensen gaan niet meer naar de winkels, ze gaan niet op vakantie. De lucht in Teheran is nog meer vervuild dan anders, als gevolg van het wanbeleid. Iedereen is extreem depressief. Tegelijk is er nog nooit zoveel hoop geweest. Hoop dat er deze keer echt verandering zal komen. In 2019 stonden de Iranezen nog open voor hervormingen, deze keer eisen ze de val van de regering.”

Hoop en wanhoop binnen de Iraanse gemeenschap in Gent

Wat is de sfeer binnen de Iraanse gemeenschap in Gent? “Ik vrees voor mijn familie, zoals elke Iranees in Gent”, zegt Mahdieh. “Ze schieten niet alleen op actievoerders tijdens protesten, maar ook op voorbijgangers. Ik heb zoveel schrik dat mijn mama of mijn papa op een dag niet meer thuis zullen komen, omdat ze toevallig langs een protest liepen. Mijn vader vertelde onlangs dat hij ‘s avonds niet naar huis kon van zijn werk, omdat ze buiten aan het schieten waren.”

Hoe Mahdieh omgaat met die constante bezorgdheid? Ze zet het om in actie. Ze sloot zich van in het begin aan bij de protesten in Gent en werd al snel een sturend lid van de ‘Women, Life, Freedom’ groep. Sarshar gebruikt muziek als uitlaatklep. Hij componeerde twee pianostukken voor de revolutie en is momenteel op zoek naar financiering om ze professioneel op te nemen zodat ze verspreid kunnen worden.

Hoe buitenstaanders kunnen bijdragen

Ben je geen lid van de Iraanse gemeenschap, maar wil je graag helpen? Dan kan je zondag om 15 uur naar de stadshal komen om een nieuw protest van ‘Women, Life, Freedom’ bij te wonen. Je kan ook de petitie tekenen die de groep heeft opgesteld om de executies te stoppen. Je kan je inlezen over wat er gaande is, en het bewustzijn verspreiden. “Om het regime in Iran te doen vallen is er binnenlandse, maar ook internationale druk nodig”, zegt Sahar. “Vandaar onze oproep: zet jouw overheid aan tot actie. Spreek het Europese parlement aan, eis dat zij druk leggen op het Iraanse regime om verantwoording af te leggen.”

Tot slot, heel simpel: vraag jouw Iraanse vrienden, kennissen, collega’s hoe het met hen gaat. “Veel van ons hebben het gevoel dat we twee levens leiden”, aldus Mahdieh. “We doen ons werk, we zorgen voor onze kinderen, we vieren de feestdagen, maar tegelijk zitten we met ons hoofd in Iran. Waar onze familie en vrienden elke dag gevaar lopen. Het is lastiger dan ooit om die twee levens gescheiden te houden. Vandaar mijn raad: wees begripvol als een collega met Iraanse wortels een vergadering afzegt omdat het even niet meer gaat. Vergeef jouw vriendin als ze een etentje afzegt. Wees er voor hen.”

