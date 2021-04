In Gents ziekenhuis vergadert ingeënt personeel al zonder mondmasker: “Opletten dat men geen Trojaans paard binnenhaalt”

GENT Nieuw jeugdhuis in de Brugse Poort doet de deuren vroeger open: “We luisteren vooral naar wat de jongeren nodig hebben”

8 april Als je in het Pierkespark gevloek over een verloren match op de PlayStation of aan de kickertafel hoort, dan is het opzet van jeugdhuis De Bijenkorf geslaagd. De splinternieuwe jeugdwerking moest met groeten van de vervroegde paaspauze een tandje hoger schakelen, maar deed dan toch de deuren open.