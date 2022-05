In deze school leggen de leerlingen zélf de smartphone (twee dagen) aan de kant: “In plaats van te gamen, hebben we gebabbeld en gekaart. Veel beter”

GENTEén dag per week bande een klas eerstejaars uit Don Bosco Sint-Denijs-Westrem hun smartphone, als proefproject. Wat gebeurt er als je over de middag niet afgeleid wordt door een spelletje of een lading appjes? “We gingen het maar twee weken doen, maar we doen er mee voort tot eind dit jaar”. In de plaats: een potje voetbal of gewoon een babbel.

Om half negen ‘s ochtends, op maandag en vrijdag, leggen de veertien leerlingen van 1 STEM-Wetenschappen in Don Bosco Sint-Denijs-Westrem hun smartphone bij de leerlingenbegeleider. Die komt er niet meer uit tot 15.45 uur.Hun eigen keuze, want de rest van de school tokkelt lustig voort. Het resultaat van een praatje met klasleerkracht Linda Vander Beken, dat nu een staartje krijgt tot het einde van het schooljaar.

Viktor Vileyn (12) en Dyllan Jans (13) zijn twee van de veertien jongens uit de klas. “We merkten dat we steeds meer op onze smartphone zaten en niet meer met elkaar praatten. Eigenlijk jammer, zo leren we elkaar niet kennen.” Net zoals de rest van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem dropten de leerlingen hun smartphone bij het begin en einde van elke les in een kastje. Maar over de middag kleefden ze, net zoals hun collega’s, al eens aan het scherm.

Niet thuis, maar achter slot en grendel

“Tijdens klasgesprekken voor de paasvakantie gaven de leerlingen zelf aan dat ze die schermen soms een hinderpaal vonden”, zegt Vander Beken. “Dus gingen we in gesprek: hoe pakken we dat aan.” Het eindresultaat was een proefproject van drie weken waarbij de veertien jongens hun schermpjes op donderdag een hele dag achter slot en grendel lieten. “Toegegeven, we hebben enkele ouders moeten overtuigen: hun kind de hele dag niet kunnen bereiken vonden zij ook eng. Vandaar dat we ook niet vragen om de smartphone thuis te laten”.

Volledig scherm Linda Vander Beken (56), klasleerkracht van 1 STEM-Wetenschappen op Don Bosco Sint-Denijs-Westrem. © svwg

Donderdag offlinedag bleek meteen een succes. “We kregen enkele spelletjes ter beschikking, of konden een kaartje leggen”, zeggen de studenten. “We namen zelf een bal mee om wat te spelen op de speelplaats en we zaten ook gewoon veel meer te babbelen”, zeggen Viktor en Dyllan. “Niet dat het geen nadelen heeft, op het einde van de dag krijgen we wel eens een lading berichtjes binnen van vrienden of familie, op allerlei apps.”

En de rest?

Daarom trekt de klas het project nu door. Elf leerlingen leggen op maandag en vrijdag de smartphone bij de leerlingenbegeleider, tot het einde van het jaar. “Ik laat hem eigenlijk al twee weken de hele tijd thuis”, zegt Viktor. Over de middag wordt er gesport, werken de leerlingen aan enkele projectjes in het STEM-lokaal of kunnen ze gezelschapsspelen doen. “Drie leerlingen kozen ervoor om toch de smartphone bij te houden, al zien we in praktijk dat ook zij over de middag hun toestel vaker aan kant laten”, zegt Vander Beken, die wiskunde en differentiatie geeft.

Verplichten kan dus niet en het is een stapje te ver om te zeggen dat iedereen enthousiast is. “Wij merkten plots wel dat we een tikkeltje verslaafd waren geraakt”, zegt Dyllan. “Of de andere klassen het leuk zouden vinden als zij ook moesten meedoen, dat denk ik niet. Maar onze ouders waren wél te vinden voor het project”.

En toch is dat niet zo ver gedacht. “De positieve resultaten hier zijn er natuurlijk omdat onze leerlingen het zélf wilden”, zegt een trotse Vander Beken. “Maar eerstejaars moeten nog leren omgaan met de vrijheden van het secundair, het zou dus misschien niet slecht zijn om de richtlijn uit te breiden. Dat kan niet zomaar natuurlijk. Dan zou het schoolreglement aangepast moeten worden”.

