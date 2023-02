In de voetsporen van Jan Van Eyck: ontdek het Gent van de 15e-eeuwse kunstschilder

Gent Schoor­steen­brand in Afsnee: Beukenlaan afgesloten voor alle verkeer

In de Beukenlaan in Gent is woensdagvoormiddag brand ontstaan in de schoorsteen van een woning. Oorzaak bleek een defecte mazoutketel. Tijdens de bluswerken werd de rijbaan afgesloten voor het verkeer.

1 februari