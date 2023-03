IN BEELD. Zwijnaardse molen Sonneville ‘onthoofd’ voor grootse restauratie: ook wieken komen terug

“Iemand van 20 opereren we sneller dan iemand van 60": kniechi­rurg over de zin en onzin van een meniscus­ope­ra­tie

Bijna 33.500 mensen in ons land lieten in 2018 nog een meniscusoperatie uitvoeren. Maar wat is dit nu juist en waarom ondergaan zoveel Belgen deze ingreep? Zijn er ook alternatieve oplossingen? En hoe zit het met de revalidatie? Hoogleraar orthopedie en kniechirurg Dr. Jan Victor (UGent/UZ Gent) bespreekt de oorzaken, mogelijke behandelingen en de voor- en nadelen ervan: “Weeg je 60 kilo? Dan moeten je knieën bij het lopen liefst 300 kilo kracht verduren.”