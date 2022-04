IN BEELD. Zo geeky was u op dag 1 van FACTS

GentZiet u dit weekend een vreemd figuur met een geweer of een hakbijl voorbij Flanders Expo flaneren, dan hoeft u niet meteen de politie te bellen. FACTS, de hoogmis van de fantasywereld in ons land, viert er z’n 29ste verjaardag. Traditiegetrouw vallen er ook dit jaar heel wat bijzondere kostuums te spotten.

Lieven Storme (22) uit Aalter: “Op het internet gezocht naar Victoriaanse naaitechnieken”

Volledig scherm Lieven komt verkleed als Micolash, een personage uit het computerspel Bloodborne. © Cedric Matthys

Vier maanden heeft Lieven gewerkt aan zijn kostuum. De student Postmortale Verzorging uit Aalter is vandaag verkleed als Micolash, een personage uit het computerspel Bloodborne. “Hopelijk val ik met mijn harde werk in de prijzen”, droomt hij. “Ik neem deze namiddag deel aan officiële Belgische competitie. Een jury beoordeelt hoe goed mijn kostuum het originele personage benadert. Ook moet ik uitleggen welke technieken ik hanteerde. De kooi op mijn hoofd bestaat bijvoorbeeld uit schuim en glasvezelstaal. Ze is volledig met de hand gemaakt. Verder ging ik op het internet op zoek gegaan naar naaitechnieken uit de Victoriaanse tijd. Dat is de periode waarin Bloodborne zich afspeelt.”

Maja De Groot (22) uit Brugge: “Bezoekers die foto’s van ons nemen, dat is een hele eer”

Volledig scherm Maja De Groot (tweede van links) bezoekt FACTS met drie vrienden. © Cedric Matthys

“Of je een foto mag nemen? Uiteraard! Dat is een hele eer voor ons.” Maja De Groot (22) uit Brugge bezoekt FACTS met drie vrienden. Dat doet ze nu al enkele jaren op rij. “Deze beurs vindt twee keer jaar plaats”, weet Maja. “Telkens is het een fijn weerzien met mensen die dezelfde passie delen. In België bestaan er ook wel soortgelijke samenkomsten, maar FACTS is ongetwijfeld de grootste. We ontmoeten hier acteurs uit onze favoriete series en kopen spulletjes voor onze collectie. Het is het perfecte excuus om ons eens goed te verkleden.”

Mathijs Bogaert (26) uit Schoonaarde: “Gelukkig zijn de échte fans niet kwaad op mij”

Volledig scherm Mathijs komt dit jaar verkleed als vuilnisbak. “Ik wou eens origineel uit de hoek komen”, lacht hij. © Cedric Matthys

Dat niet iedereen FACTS even serieus neemt, bewijst Mathijs Bogaert (26) uit Schoonaarde. Normaal gezien komt hij elke jaar verkleed als een van zijn favoriete personages. Maar vandaag loopt hij er bij als een vuilnisbak. ‘Your favorite character’ luidt het opschrift. Wat je in zijn kostuum ziet, mag je zelf bepalen. “Ik wou eens origineel uit de hoek komen”, lacht Mathijs. “En zo te zien zijn de échte fans niet kwaad op mij. Meer zelfs: ze willen graag op de foto. Ook dat is FACTS, iedereen is hier vriendelijk en relaxed.”

Wannes Raes (26) uit Lokeren: “Wij komen hier ook voor het lekkere eten”

Volledig scherm Jara Staes (24) en Wannes Raes (26) haalden inspiratie uit The Nightmare Before Christmas, een filmklassieker van Tim Burton. © Cedric Matthys

FACTS is meer dan zien en gezien worden, zeggen Jara Staes (24) en Wannes Raes (26), respectievelijk uit Herzele en Lokeren. De beste vrienden, verkleed als Jack en Sally uit The Nightmare Before Christmas, komen ook voor het eten. “Op deze beurs zijn Japanse gerechten te vinden die je nergens anders tegenkomt”, weet Wannes. “Het is fijn om de verschillende standjes af te schuimen.” “Elke jaar pimpen we ons kostuum een beetje”, gaat Jara verder. “Door op deze manier de beurs te bezoeken, voelen we ons een beetje speciaal. Het is fijn om eens in de spotlights te staan.”

Noa Eeckhaut-Racon (18) uit de Antwerpse rand: “Nee, ik ben niet echt roodhardig”

Volledig scherm Noa Eeckhaut-Racon bezoekt FACTS samen met haar vriendin Becky Smits. Beiden zijn ze gebeten door Harry Potter. © Cedric Matthys

Noa Eeckhaut-Racon (18) en Becky Smits (16) zijn al van jongs af gebeten door Harry Potter. “Zowel de boeken als de films kennen geen geheimen meer voor ons", zeggen de vriendinnen uit het Antwerpse. “Door ons te verkleden, ontsnappen we even aan het echte leven. Als we de coronaperiode even vergeten, vindt FACTS normaal gezien twee keer per jaar plaats. Wij proberen altijd te komen, steeds in Harry Potter-thema.” Voor de nieuwsgierigen: Noa is het echte leven niet echt roodharig. Haar pruik is een gewoonweg zeer geslaagd.

TD7830 uit Charleroi: “Wereldwijd delen 17.000 mensen onze hobby”

Volledig scherm Deze Star Wars-adept behoort tot een kostuumclub. In België zijn er zo'n honderd fanaten, schat hij. © Cedric Matthys

Z’n echte naam komen we niet weten, maar dat deze Star Wars-adept uit Charleroi komt, geeft hij wel prijs. “Je mag me aanspreken met een code: TD7830”, klinkt het cryptisch. “Ik maak deel uit van een wereldwijde groep die zich verkleed zoals ik. Dit weekend staan we hier met een stand van de Belgische delegatie. In België zijn we met zo’n 100, maar in totaal met meer dan 17.000. Om toegelaten te worden tot een van onze clubs, moet je zelf een kostuum maken. Dat wordt achteraf gekeurd op basis van beelden uit de films. Kortom, Star Wars is niet zomaar een hobby, het is een passie.”

