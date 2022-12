IN BEELD. Zij zijn er klaar voor, nu de Duivels nog: zo kleurt Vlaanderen rood voor match van het jaar

VlaanderenTous ensemble: thuis, op het werk of... in de klas. De Rode Duivels knokken vandaag voor een plek in de achtste finales op het WK voetbal en dat zullen de supporters geweten hebben. Van Duivelse dansjes tot een oefenmatch met Sint en Piet: ook nu kleurt Vlaanderen rood om het Kroatische gevaar te bezweren. “Wij laten ons elftal niet in de steek.”

Volledig scherm Ook in basisschool De Wijze Eik in Mariakerke staan de Duiveltjes paraat. © Wannes Nimmegeers

Beginnen doen we met een liefdevolle noot in Gent. Bij basisschool De Wijze Eik in Mariakerke kwamen leerlingen en leerkrachten vandaag in het rood naar school: voor de Rode Duivels, én voor de liefde. “Het WK-gebeuren bracht interessante gesprekken naar boven in de klassen en in de leraarskamer”, zegt Eva Lefief, leerkracht van 6B in de afdeling Casierlaan. “Ook over de beslissingen van de FIFA in verband met het verbod op de regenboogkapiteinsband. Daarom lanceerden we de symbolische actie #DeWijzeEikpaktgraageengelekaart! Iedereen komt in het rood, de kleur van de liefde, en de leerkrachten dragen een onelove-kapiteinsband. Op deze manier willen we aankaarten dat we geloven in de boodschap ‘liefde is liefde’.”

Bij een match waar zoveel op het spel staat, is alle steun meer dan welkom, en dus laten ook de allerkleinste fans zich niet onbetuigd. In Breendonk moedigen de kindjes van kinderopvang De Oogappeltjes hun favoriete ploeg aan. Pittige discussies over de tactische keuzes van bondscoach Martinez zullen er voor na het middagdutje zijn.

Volledig scherm De Pieten nemen het in een zinderende ambiance op tegen leerlingen van de basisschool van Oostrozebeke. © Maxime Petit

Het is nagelbijtend afwachten hoe ons elftal het er straks van afbrengt, maar in het West-Vlaamse Oostrozebeke werd eerder vandaag al een belangrijke match gespeeld. Leerlingen van basisschool Mandelbloesem zetten daar hun beste beentje voor en wonnen met 3-1 van een ‘Duivels’ partijtje voetbal tegen enkele Pieten. Ook Sinterklaas ontbrak niet op het voetbalfeest. De prognose van de goedheiligman voor de match België-Kroatië blijft op de redactie een goed bewaard geheim.

Volledig scherm De 'Kweekertjes' staan als één man achter onze Duivels. © rv

Ook bij De Kweeke, een afdeling van GBS Wevelgem zijn de leerlingen en leerkrachten helemaal klaar voor de match van het jaar. Om 15.30 uur beginnen de West-Vlamingen aan hun ‘opwarming’ met een originele matchdans. Onder begeleiding van het Rode Duivelslied, uiteraard. Daarna kan iedereen genieten van de Belgisch-Kroatische clash op groot scherm.

Volledig scherm Moving Baasrode dans voor Rode Duivels. © RV

De Nieuw-Zeelanders hebben hun haka, wij kunnen gelukkig rekenen op de dansers van Moving Baasrode uit Dendermonde om onze ploeg te steunen. Zij maakten een leuke video om de Duivels aan te moedigen. “We mogen ons elftal niet in de steek laten”, klinkt het. “Vandaar onze video. Wij hebben veel plezier beleefd aan het maken ervan. Hopelijk brengt het geluk aan onze Rode Duivels”, klinkt het bij de Oost-Vlamingen.

Handjes in de lucht voor Lukaku en co: de Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet in Adinkerke geeft er een lap op en supportert al dansend onze voetbalploeg. “Ondanks alles blijven wij trouwe supporters van onze Belgische voetbalploeg”, lacht juf Tanja van de eerste kleuterklas. “Iedereen, van de peuters tot de zesdejaars, heeft zich in het rood aangekleed. Omdat de proefwerken binnenkort starten zijn de lagere klassen vooral bezig met studeren, maar in de pauzes kunnen we even gek doen. We plaatsen om 16 uur een scherm waarop de kinderen die in de studie blijven kunnen kijken naar de wedstrijd.”

Volledig scherm Ook in WZC Sint-Augustinus in Torhout veel animo. © rv

Ook de meer ervaren supporters staan vandaag op post: zo zijn de bewoners van WZC Sint-Augustinus in Torhout voor de gelegenheid uitgedost in hun mooiste zwart-gele-rode outfit. Alle neuzen in dezelfde richting, nu de doelpunten nog.

Ze gaan er tegenaan.... bij GO! Basisschool ‘t Lessenaartje in Essene. De lesdag kon vandaag niet sportiever gestart zijn met een dansje op het uitbundige nummer ‘Allez Allez’ van Dorothee Vegas & Like Maarten en Sergio. De meer dan honderd leerlingen, van het eerste kleuterklasje tot het zesde leerjaar, kwamen net als vorige week woensdag uitgedost in driekleur naar de les om onze nationale ploeg te steunen. In de klas wordt er ook gewerkt of gesproken rond de wereldbeker. Dat gaat van een Belgische vlag correct inkleuren tot een pronostiekje tussendoor.