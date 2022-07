IN BEELD: We kunnen het bijna ruiken, de Gentse Feesten zijn in opbouw

Gent Brandweer dringt aan op camera’s tegen afvalbran­den in Gentse haven

In de haven van Gent waren er dit jaar al meerdere incidenten met schrootbranden. De brandweer zit samen met de betrokken bedrijven om in te zetten op preventieve maatregelen onder meer in de vorm van camera’s om branden vroeger te detecteren.

6 juli