IN BEELD: Vraag om open zwemwater klinkt luider dan ooit: wel 1.000 deelnemers aan ‘Dobberdag’ in het Houtdok

Ludiek, maar vooral ook heel kleurrijk en vrolijk. Meer dan duizend mensen zakten zondagmiddag af naar het Houtdok, velen om gewoon te kijken en te genieten, de meesten om op een bootje, of iets anders dat drijft, op het water te dobberen. De zeescouts tekenden present er was een reuze-zwaan, een drijvende kameel, er was zelfs een groepje dat op de kant een vlot ineen knutselde en daarmee het water op ging. Organisator Waterland zorgde voor animatie in de vorm van een DJ-boot en optredens aan de kant. De scheepvaartpolitie hield een oogje in het zeil, zwemmen bleef immers verboden, en moest er verder vooral voor zorgen dat er niet te ver richting Dampoort werd afgedreven. Omwille van de waterkwaliteit - en vooral de aanwezigheid van de e-colliebacterie - is zwemmen in het Houtdok nog steeds verboden. Het proefproject om het water te zuiveren, werd op de lange baan geschoven. Terwijl in het buitenland overal lustig gezwommen wordt in rivieren en meren, liggen de waterkwaliteitsnormen in ons land zo hoog, dat zwemmen in open water quasi nergens mag.